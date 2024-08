Można powiedzieć, że zmywarki na stałe zagościły w krajobrazie domów i mieszkań. Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu są to sprzęty, które w mig pozwalają uporać się z górą brudnych naczyń, a dodatkowo zaoszczędzić wodę i zmniejszyć rachunki. Są jednak takie przedmioty, których nie powinno wkładać się do zmywarki. Dlaczego?

Zdarza się, że umieszczenie w zmywarce przedmiotów, które nie są odpowiednie do takiego mycia, może skutkować uszkodzeniem lub porysowaniem urządzenia, co z kolei wiąże się z wydatkami na jego naprawę albo zakup nowego sprzętu.

Należy zwrócić też uwagę na to, aby nie wkładać do zmywarki naczyń z resztkami jedzenia, ponieważ może to doprowadzić do zapychania mechanizmów.

Czego nie można myć w zmywarce? Naczyń z porcelany i drewnianych oraz plastikowych przyborów

Do zmywarki można włożyć większość naczyń, ale nie te wykonane z porcelany - zwłaszcza takich, które mają już swoje lata. Delikatny surowiec może po prostu popękać pod wpływem strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.

Zdarza się, że podczas mycia w zmywarce dochodzi do uszkodzenia zdobień na talerzach czy filiżankach. Dotyczy to nie tylko produktów z porcelany, ale wszystkich, które posiadają misterne złocenia czy są ręcznie malowane.

Można powiedzieć, że w ostatnich latach prawdziwą furorę w kuchni robi drewno. I nie mówimy wyłącznie o meblach, ale także o przyborach kuchennych. Oprócz desek do krojenia dużą popularnością cieszą się drewniane łyżki oraz szpatułki.

Są wygodne w użyciu i nie powodują zarysowań garnków. Ale uwaga! Przedmioty te nie są odpowiednie do mycia w zmywarce. Powodem jest zbyt długi kontakt z wodą – o wiele dłuższy niż podczas ręcznego mycia w zlewie.

Poza drewnianymi przyborami należy unikać wkładania do zmywarki plastikowych pojemników do przechowywania. Tworzywo syntetyczne, z którego są wykonane, nie jest odporne na działanie wysokiej temperatury generowanej przez urządzenie. W rezultacie naczynia mogą się odkształcić i utracić swoją funkcjonalność.

Srebro, miedź i aluminium - naczyń i sztućców wykonanych z tych surowców nie myj w zmywarce

Do zmywarki nie można wkładać też srebrnych lub posrebrzanych sztućców. Przedmioty te prezentują się niezwykle elegancko i zapewniają piękną oprawę stołu. Niestety mycie w zmywarce może doprowadzić do ich zmatowienia. Zdarza się, że w wyniku takiego działania na srebrnych sztućcach pojawia się czarny nalot.

Co więcej – mogą one zabarwiać też inne naczynia i przybory znajdujące się w urządzeniu. W zmywarkach nie umieszczaj również garnków miedzianych i aluminiowych oraz tych pokrytych teflonową powierzchnią.

W zmywarce nie należy myć także noży. Co prawda nie są tworzone ze srebra, lecz w większości przypadków ze stali szlachetnej, ale tracą swoją ostrość. W ten sposób wymagają częstszego ostrzenia, co jak wiadomo, w perspektywie może doprowadzić do zniszczenia noża.

Czego nie wkładać do zmywarki – kryształów i słoików z etykietami

Czego nie myć w zmywarce? Kryształów. Dotyczy to przede wszystkim kieliszków. Wysokie ciśnienie i temperatura wody mogą powodować powstawanie na ich powierzchni mikropęknięć, co w perspektywie doprowadzi do całkowitego zniszczenia naczyń.

Zdarza się także, że kryształy myte w zmywarce matowieją. Dobrą informacją jest to, że mleczny nalot można usunąć. Zła wiadomość to z kolei taka, że jest to niezwykle pracochłonny proces.

Listę naczyń, których nie należy myć w zmywarce, zamykają słoiki z etykietami. Trzeba pamiętać, że zanim zostaną umieszczone je w urządzeniu, konieczne jest odklejenie z nich wszelkich papierowych i foliowych elementów.

W przeciwnym wypadku mogą one zapchać filtr a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Zanim więc umieści się je w zmywarce, należy je odpowiednio przygotować i odkleić wszelkie nalepki.

Zmywarka to jeden z największych pomocników w domu. Trzeba jednak pamiętać, że nie poradzi sobie z każdym zadaniem. Z tego względu, przed umieszczeniem naczyń, należy sprawdzić, czy można to zrobić – niektóre nowoczesne zmywarki mają specjalne programy do mycia delikatnych przedmiotów, co może zmienić niektóre z tych zaleceń.

Zawsze najlepiej jest sprawdzić instrukcję producenta danego przedmiotu oraz zmywarki.

red. / Polsatnews.pl