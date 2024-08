Policjanci z Komendy Stołecznej wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzewany o brutalny atak w Wólce Kosowskiej, do którego doszło na początku tygodnia. Napastnik został odnaleziony w Obornikach Wielkopolskich pod Poznaniem.

Informację o zatrzymaniu ustaliła reporterka Polsat News Beata Glinkowska. Ustalenia potwierdziła w wydanym komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

W Obornikach Wielkopolskich pod Poznaniem zatrzymano w czwartek wieczorem sprawcę brutalnego ataku w Wólce Kosowskiej. W akcji brali udział policjanci KSP z Wydziału Poszukiwań i I Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Zatrzymany to 37-letni obywatel Chin.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że śledczy zabezpieczyli już broń, której użył sprawca.

Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura.

Strzelanina w Wólce Kosowskiej. Nie żyje jedna osoba

Do strzelaniny w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej doszło 12 sierpnia w barze znajdującym się w centrum handlowym prowadzącym sprzedaż produktów sprowadzanych z Azji.

ZOBACZ: Tragedia na śląskim zalewie. 67-latka nie żyje

42-letni obywatel Litwy z raną postrzałową w okolicach brzucha został przetransportowany przez świadków do samochodu, którym próbowano przewieźć go do szpitala w Nadarzynie. Niestety w trakcie jazdy jego stan się pogorszył. Auto zatrzymało się przy placu Poniatowskiego.

Wezwani na miejsce ratownicy pogotowia podjęli reanimację. Niestety nie przyniosła ona skutków, mężczyzna zmarł.

Policja zatrzymała w sprawie sześć osób, które przewieziono do komisariatu w Piasecznie.