"Sukces polskich naukowców" - znaleźli sposób na złotą algę. To przełom na skalę światową - przekazało Ministerstwo Infrastruktury. Zespół specjalistów opracowali preparat, który nie tylko zwalczy złotą algę, ale także ochroni życie w zagrożonych akwenach. Do tej pory z jeziora Dzierżno Duże, a także IV sekcji Kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 25 ton śniętych ryb.

Ministerstwo Infrastruktury pochwaliło się sukcesem polskich naukowców. Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz firmy Ecco-Logic we współpracy z Wodami Polskimi opracowali skuteczny sposób na złotą algę.

Chodzi o preparat SinStop - środek całkowicie naturalny, który wpłynął na zahamowanie zakwitu wody i jednocześnie nie zaszkodził organizmom wodnym.

Ministerstwo chwali polskich naukowców. Jest sposób na złotą algę

- W oparciu o uzyskane obserwacje wnioskować można, że testowana metoda jest bezpiecznym i skutecznym sposobem ograniczenia śnięcia ryb oraz ogółem zjawisk określanych jako eutrofizacja wody. Brak negatywnych efektów środowiskowych połączony z wysoką skutecznością działania metody sugeruje, iż jest to obecnie jedyna dostępna technologia łącząca w sobie szereg opisanych powyżej zalet i nie wywołująca żadnych rozpoznanych negatywnych efektów – powiedział prof. Robert Czerniawski, dyrektor IMGW-PIB i jeden z dwóch liderów tego projektu (obok Krzysztofa Glińskiego, prezesa zarządu firmy Ecco Logic).

ZOBACZ: Śnięte ryby w podkarpackim zbiorniku. Wezwano wojsko

Szerokie zastosowanie wynalezionego przez polskich naukowców preparatu SinStop może znacząco obniżyć ryzyko kolejnych katastrof ekologicznych.

Śnięte ryby na Śląsku

Alarmująca sytuacja wciąż ma miejsce na Śląsku w jeziorze Dzierżno Duże oraz w IV sekcji Kanału Gliwickiego. We wtorek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach informowało, że z tego rejonu wyłowiono od 3 sierpnia ponad 25 ton śniętych ryb.

ZOBACZ: Wypadek na Dolnym Śląsku. Czołowe zderzenie z ciężarówką

Śnięcie ryb doprowadziło do zwiększonego zakwitu złotej algi. Od początku sierpnia obowiązują zakazy spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodą.