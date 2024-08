- Dziewczynki, jedna został po wstępnej diagnostyce przekazana do szpitala we Wrocławiu, druga pozostała w naszym szpitalu. Była operowana, przebywa na oddziale intensywnej terapii i jest w stanie stabilnym - przekazał lekarz WCSKJ. 10-latka i 13-latka to dwie z 23 poszkodowanych w wypadku, do którego doszło w czwartek w Karpaczu. Polsat News dotarł do nagrania wypadku.