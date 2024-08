Joe Biden i Kamala Harris pojawili się w czwartek na wiecu. Było to ich pierwsze ich wspólne wystąpienie od kiedy amerykańska głowa państwa zrezygnowała z wyścigu o kolejną kadencję w Białym Domu. W międzyczasie prawdopodobna kandydatka Partii Demokratycznej coraz lepiej radzi sobie w sondażach, co nie umknęło uwadze 81-latkowi. Ze sceny zwrócił się do swojej zastępczyni z mocnym apelem.

Czwartkowe spotkanie demokratów zorganizowane zostało głównie po to, aby uhonorować nowe porozumienie administracji Bidena o obniżeniu cen 10 popularnych leków na receptę dla milionów Amerykanów. Zgromadziło jednak rzeszę fanów duetu Biden-Harris, których, jak szacuje Biały Dom, mogło być nawet 2300.

Joe Biden wystąpił na wspólnym wiecu z Kamalą Harris

Media zauważają, że mimo iż tego dnia było wyjątkowo gorąco, to jednak po to, aby zobaczyć duet Biden-Harris, w kolejce ustawiały się tysiące ludzi. Było to jedno z całej serii wystąpień Harris, które przyciągnęły prawdziwe tłumy, powodując zauważalną zmianę w energii prezydenckiej kampanii.

- Mam niesamowitą partnerkę w postępie, jaki uczyniliśmy. Będzie z niej cholernie dobry prezydent - mówił Biden do zebranych, a Harris nie pozostawała mu dłużna.



- W tym pomieszczeniu jest mnóstwo miłości dla prezydenta Bidena. Mało który lider naszego kraju zrobił więcej, włączając w to rozszerzenie dostępu do przystępnej opieki zdrowotnej - zapewniała.

Wybory prezydenckie USA 2024. Harris wyprzedza Trumpa w sondażach

Entuzjazm zwolenników Harris widać także w najnowszych sondażach. Jeden z nich, wykonany przez Cook Poltical Report, wskazuje, że obecna wiceprezydent wyprzedza już Donalda Trumpa w Arizonie, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin.



Wielu wyborców Kamali Harris, jeszcze zanim wraz z Bidenem pojawiła się ona na scenie, przeszło w rozśpiewanym pochodzie pod scenę z Howard University - historycznego uniwersytetu uczęszczanego w większości przez czarnoskórych Amerykanów, w którym uczyła się także obecna wiceprezydent.



- Cieszę się, że prezydent Biden tyle osiągnął, bo bardzo ciężko na to pracował - mówiła BBC jedna z kobiet w tłumie. - To bardzo dobry człowiek i było mi smutno, gdy się wycofał, ale teraz myślę, że to wzmocnienie dla niego - dodała.

Trump straszy prezydenturą Harris. "Już żyjecie w tym koszmarze"

Wydarzenie miało miejsce poza Waszyngtonem w czasie, gdy Donald Trump przemawiał podczas konferencji prasowej ze swojego ośrodka golfowego w Bedminster. Była to już druga konferencja kandydata republikanów w ciągu zaledwie dwóch dni i kolejna, na której skrytykował Harris.



Trump argumentował, że ma "prawo do osobistych ataków" na kontrkandydatkę i zahaczył o swoje ulubione tematy kampanijne - inflację, przestępczość i imigrację. Otoczony produktami spożywczymi pytał "Jak rodzinę ma być na to stać?".

- Nie musicie wyobrażać sobie jak wyglądałaby prezydentura Kamali Harris, bo już żyjecie w tym koszmarze - podkreślił Trump.



W zeszłym miesiącu inflacja w USA rosła w najwolniejszym tempie od ponad trzech lat, co oznaczało znaczącą ulgę dla wielu konsumentów. Wysokie ceny to główne źródło zmartwień wielu Amerykanów.

Media: Specjalna ochrona na wiecach Donalda Trumpa

Co więcej, w czwartek doszło także do innego ważnego wydarzenia w USA, a mianowicie, jak podają media, podjęcia przez Secret Service decyzji o użyciu kuloodpornych szyb do ochrony Donalda Trumpa podczas jego przemówień na kampanijnych wiecach organizowanych na otwartej przestrzeni.



Zazwyczaj środki takie stosuje się tylko wobec urzędujących prezydentów, ale sytuacja miała zmienić się po nieudanym zamachu na życie Trumpa w lipcu bieżącego roku. Secret Service dotychczas nie skomentował tych rewelacji.