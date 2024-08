- Prezydent nie rozmawiał z premierem (o stanowisku komisarza europejskiego dla Piotra Serafina). Ale to oczywiste, że to nie był dzień i to nie były okoliczności, żeby na ten temat rozmawiać - powiedział Wojciech Kolarski, pytany czy podczas defilady politycy poruszyli tematy unijne.

- Rozmowy na temat komisarza nie było. Chciałbym sprecyzować jedną kwestię. Politycy Koalicji Obywatelskiej w mediach informowali, że do jakiegoś spotkania może dojdzie, że informacja o kandydacie przedstawionym przez rząd prezydentowi zostanie przekazana. Nie - mówił dalej.

- Żeby rozwiać wątpliwości: minister Małgorzata Paprocka skierowała wczoraj pismo do szefa kancelarii premiera ministra Grabca, że procedura jest bardzo jasna. Nie chodzi o jakieś poinformowanie. Potrzebny jest dokument informujący, że zgodnie z zapisami ustawy kooperacyjnej, kandydatura zostaje przedstawiona w formie dokumentu przesłanego do prezydenta wraz z portfolio, informacją o samym kandydacie - podkreślił Kolarski.

"Kandydat rządu, nie Polski"

Pytany o wątpliwości polityków KO ws. ustawy kompetencyjnej, minister stwierdził, że "to nic nie zmienia". - Ustawa jest polskim prawem - wskazał.

- To w interesie nasz wszystkich, państwa polskiego jest, żeby komisarz miał mocne umocowanie, żeby nie było wokół jego wybory żadnych wątpliwości, żeby zadziałała konstytucyjna zasada współdziałania - dodał Kolarski.

Minister podkreślił również, że "w tym momencie mówimy o kandydacie rządu, nie kandydacie Polski". - Zgodnie z zapisami ustawy jest potrzebny wniosek do prezydenta, potrzebna jest zgoda prezydenta. Właściwa komisja sejmowa musi się w tej sprawie wypowiedzieć - powiedział.

Kto uszkodził Nord Stream? "Polska nie zna szczegółów"

Bogdan Rymanowski zapytał również o doniesienia "Wall Street Journal", według których za wysadzeniem gazociągu Nord Stream stoją Ukraińcy. Z kolei niemieckie media piszą o stanowisku byłego szefa niemieckiej agencji wywiadowczej BND, który stwierdził, że było porozumienie Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy ws. uszkodzenia podmorskiej instalacji.

- Sprawa jest prowadzona przez stronę niemiecką. Polska nie zna szczegółów postępowania - odparł Wojciech Kolarski.

