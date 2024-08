Opublikowano nową Listę Szanghajską, a na niej tysiąc najlepszych uczelni na świecie. Wśród nich znalazło się osiem polskich placówek. Najwyżej, bo w piątej setce, uplasowały się Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Chociaż uczelnie mają powód do zadowolenia, to jednak ogólny wynik kraju jest słabszy niż rok temu.

Najlepszą uczelnią świata po raz 22. został ogłoszony amerykański Harvard. Tuż za nim uplasował się Stanford, a na trzecim miejscu Massachusetts Institute of Technology. Za podium, na miejscu czwartym, znalazł się brytyjski University of Cambridge. Jednak poza nim i University of Oxford na liście 10 najlepszych uczelni świata znajdują się same amerykańskie placówki.

Lista Szanghajska. Polskie uczelnie w piątej setce

Polskie uczelnie pokazują się na liście dopiero w przedziale między 401 a 500 miejscem. W piątej setce mieszczą się Uniwersytet Warszawski i krakowski Uniwersytet Jagielloński. Kolejne polskie uczelnie znalazły się w przedziale miejsc od 801 do 900 i w ostatniej setce.

Polską listę uzupełniają: Politechnika Gdańska (801-900) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska i Wrocławski Uniwersytet Medyczny (miejsca 901-1000).



W ubiegłym roku dziewięć uczelni znalazło się na tej liście. Wówczas pomiędzy miejscami 901-1000 znajdował się Warszawski Uniwersytet Medyczny. Z kolei w 2022 roku na prestiżowej liście znalazło się 11 polskich uczelni.

Polskie uczelnie wśród tysiąca najlepszych na świecie. Jakie były kryteria?

Ranking najlepszych szkół wyższych na świecie (Academic Ranking of World Universities, ARWU), popularnie nazywany Listą Szanghajską, jest przygotowywany przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju. Po raz pierwszy został opublikowany w 2003 roku. Od tamtego czasu, co roku ocenia ponad 2500 uniwersytetów. Dokładne miejsce w rankingu jest znane tylko w przypadku 100 najlepszych uczelni świata. Pozostałe miejsca są wymieniane tylko w przybliżeniu.

Ranking jest przygotowywany na podstawie kilku kryteriów, wśród których są m.in.: liczba absolwentów oraz osobno pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczba publikacji w czasopismach "Nature" lub "Science", liczba najlepiej cytowanych naukowców (Highly Cited Researchers) i liczba publikacji, które znalazły się w wybranych indeksach cytowań.