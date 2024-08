Ciągnik rolniczy zderzył się z samochodem aston martin. Do kolizji doszło na skrzyżowaniu w Świerklańcu. Policja ustaliła dokładny przebieg zdarzenia, z którego okazało się, że nie ma jednego winnego. Obaj kierowcy zostali ukarani mandatem i punktami karnymi. Policja przypomina, co należy zrobić, aby uniknąć takich nieprzyjemności.

Policjanci z tarnogórskiego wydziału ruchu drogowego ustalili w środę dokładny przebieg kolizji, do której doszło na jednym ze skrzyżowań w Świerklańcu (woj. śląskie). Samo zdarzenie miało miejsce około godziny 15:00 na ulicy 3 maja. Wówczas ciągnik rolniczy uderzył w samochód marki aston martin.



Według przekazu funkcjonariuszy do zdarzenia doszło podczas manewru skręcania w lewo, którego dokonał 74-letni kierowca ciągnika. W aucie aston martin siedział 37-latek z Piekar Śląskich. Po analizie zdarzenia i sprawdzeniu nagrań z monitoringu mundurowi ukarali mandatem obydwu kierujących. Przyznano im też punkty karne.

"Manewrując ciągnikiem rolniczym, mężczyzna nie zachował szczególnej ostrożności, a kierujący osobówką wyprzedzał inne pojazdy, finalnie uderzając w skręcającego ursusa" - wyjaśnili policjanci.

Kolizja ciągnika z osobówką. Policja z apelem

Zgodnie z przepisami prawa, każdy kierujący musi przed rozpoczęciem zmiany kierunku zachować szczególną ostrożność, polegającą na "zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze".



"To samo tyczy się przepisów prawa, w których niedozwolone jest wyprzedzanie pojazdów, nie upewniając się, czy inny uczestnik ruchu drogowego, nie rozpoczął innego manewru, szczególnie w rejonie skrzyżowań" - podali mundurowi. Służby zaapelowały, aby pamiętać o tych zasadach, by w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.