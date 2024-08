Informację o porzuconych lekach Straż Miejska otrzymała w poniedziałek wieczorem drogą telefoniczną. Miały się znajdować na przystanku tramwajowym tuż przy Błękitnym Wieżowcu na Placu Bankowym.

Warszawa. Fentanyl w centrum. Straż Miejska znalazła narkotyk

Patrol Straży Miejskiej, który przybył na wskazane miejsce, nie znalazł leków na samym przystanku. Strażnicy przeszukali okolice i w jednym z koszy na śmiecie znaleźli leżące na wierzchu opakowania kilku leków. Cztery z opakowań były opisane jako fentanyl.

- Leki miały znajdować się na przystanku, ale tam ich nie znaleźliśmy. Przeszukaliśmy dokładnie przyległe miejsca i na jednym z betonowych koszy zobaczyliśmy jakieś ampułki. Kiedy przyjrzeliśmy się im bliżej, ciarki przeszły mi po plecach. Na czterech z nich widniał napis "Fentanyl". Przerażające jest to, że każdy mógł ten lek znaleźć. Nawet dziecko, które mogło zainteresować się nietypowym opakowaniem – powiedział młodszy inspektor Mariusz Kałuski.

Strażnicy zabezpieczyli znalezisko i zawiadomili policję. Jak podkreślają, po środki mógł sięgnąć każdy przechodzień, nawet dziecko. Leki zostały przetransportowane do komendy rejonowej.

Czym jest fentanyl?

Fentanyl jest niezwykle silnym syntetycznym opioidem, o działaniu podobnym do morfiny, ale silniejszym. Występuje często w postaci plastrów i pastylek do ssania, stosuje się go do leczenia ciężkiego i przewlekłego bólu spowodowanego nowotworami oraz innymi chorobami i urazami.

Jest to lek na receptę, ale jest również wytwarzany nielegalnie i czasami jest mieszany z innymi nielegalnymi narkotykami - jak heroina i kokaina, ale także z lekami - często bez wiedzy osoby, która go stosuje. Fentanyl powoduje silne uzależnienie i naraża użytkowników na wysokie ryzyko przedawkowania.

W ostatnich latach lek ten trafił na nielegalny rynek środków odurzających w Stanach Zjednoczonych, gdzie nazywany jest "narkotykiem zombie". Jesienią ubiegłego roku dotarł do Polski i odnotowano już u nas pierwsze przypadki śmierci po zażyciu fentanylu.