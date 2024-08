Na horyzoncie powrót niebezpiecznych zjawisk. Ostrzeżenia IMGW

Od godz. 12:00 w środę obowiązują alerty I stopnia o upale, które obejmują niemal całą zachodnią Polskę, z wyjątkiem Pomorza.

Do tego na południu kraju upały dotrą do Krakowa i sięgną aż za Tarnów. Temperatura dobije w tych regionach do 31 stopni Celsjusza.

Upał. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, w powiatach zachodnich i południowych; lubuskim; wielkopolskim; kujawsko-pomorskim, w powiatach południowych i południowo-zachodnich; łódzkim, poza powiatami położonymi na wschodzie regionu; dolnośląskim; opolskim; śląskim, poza powiatem żywieckim; małopolskim, poza powiatami: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim i gorlickim.

W regionach tych prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 14 do 17 st. C.

Ostrzeżenia w większej części Polski wygasną w środę o godz. 20:00, ale w województwach śląskim, małopolskim i wielkopolskim będą w mocy od środy od godz. 12 do czwartku do godz. 20. Jak zaznaczyli synoptycy, alarmy mogą być kontynuowane.

Początek długiego weekendu. Alerty IMGW na 15 sierpnia

Ale to nie koniec upalnej pogody w najbliższych dniach. IMGW opublikowało kolejne alerty I i II stopnia, dotyczące wysokich temperatur. Będą obowiązywać od czwartku od godz. 12:00 i obejmują niemal cały kraj z wyjątkiem Pomorza i Podlasia oraz części północnego Mazowsza.

Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 15 do 20 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza? Zbliża się gwałtowna pogoda

W najbliższych godzinach może także zagrzmieć. Możliwe są opady deszczu. W nocy ze środy na czwartek mogą pojawić się już gwałtowne burze, głównie na zachodzie i południu Polski. Burze przeciągną się do czwartku. Możliwy będzie też grad.

Wysokość opadów w czasie burz sięgnie 20 mm, a na południu kraju nawet 35 mm. Temperatura maksymalna od 24 stopni na zachodnim wybrzeżu, około 28 stopni na północy i krańcach południowych, do 32 stopni miejscami w centrum i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i w centrum z kierunków południowych, na zachodzie z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

