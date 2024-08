Na lotnisku Latkowo w Inowrocławiu, w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza doszło do podpisania umowy na zakup śmigłowców AH-64 dla Wojska Polskiego.

Śmigłowce Apache w końcu trafią do Polski. Szef MON: wojsko ma być gotowe do wojny

- Dzisiaj przełomowa umowa, umowa, która zmienia oblicze lotnictwa sił powietrznych, zmienia oblicze funkcjonowania polskiej armii i stanowi element dopełnienia zakupy, który się dokonuje - powiedział Kosiniak-Kamysz po podpisaniu umowy. Zaznaczył, że oddziały pancerne nie mogą sprawnie funkcjonować bez dobrego rozpoznania, bez śmigłowców, dlatego ta umowa jest tak istotna.

- Jesteśmy odpowiedzialnym rządem i zdajemy sobie sprawę z tego, co jest dzisiaj najważniejsze. Nie ma sprawy ważniejszej niż pokój. To jest dla polityków zadanie bezwzględnie konieczne – wojsko ma być gotowe do wojny, do obrony, jeśli taka przyszłaby konieczność - mówił szef MON.

Minister podkreślił, że Polska otrzymuje najlepsze na świecie śmigłowce w najnowocześniejszej wersji. Uznał to za "krok milowy" i "przełomowy moment" w siłach zbrojnych, ale też "wielki moment" dla wszystkich Polaków. Podkreślił, że bezpieczeństwo jest dla obywateli i dla rządu najważniejszą sprawą.

- To jest sprawa święta. Można stracić politycznie, można stracić wiele rzeczy, ale nie wolno zaprzepaścić tej odpowiedzialności, która leży na nas. Dla mnie to jest sprawa honoru - powiedział.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że Polska jest dla USA najważniejszym sojusznikiem. Przekazał, że 96 Apachy to największa liczba szturmowców tego typu poza armią amerykańską, w innych siłach sojuszniczych. Dodał, że w najbliższych miesiącach wojsko będzie skoncentrowane na pozyskaniu sił bezzałogowych w postaci dronów, które pomogą śmigłowcom w rozpoznaniu.

Tekst jest aktualizowany.

Umowa podpisana. Śmigłowce AH-64 dla Wojska Polskiego

Umowa ma przewidywać dostawę 96 śmigłowców Apache wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Oznacza to, że Polska stać się tym samym ich największych użytkownikiem poza rodzimym krajem.

- Teraz, kolejnych krokiem po podpisaniu umów offsetowych będzie zatwierdzenie ich przez Radę Ministrów. Jak to się zadzieje, mamy zielone światło do tego, aby podpisywać umowę z rządem Stanów Zjednoczonych na dostawy śmigłowców Apache - mówił w lipcu na antenie Polsat News płk Robert Fromholz, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia.

Wcześniej, w poniedziałek w siedzibie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie podpisano umowę pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A. a amerykańskim koncernem Raytheon. Kontrakt dotyczył produkcji 48 wyrzutni M903.