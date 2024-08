Upał, gwałtowne burze i silny wiatr będą nam towarzyszyć podczas nadchodzącego długiego weekendu. Niebezpieczne zjawiska pogodowe będą występować niemal w całym kraju. W wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a przechodzące nawałnice mogą doprowadzić do podtopień.

Długoterminowa prognoza pogody nie pozostawia złudzeń - do Polski wrócą upały. Żar poleje się z nieba już w środę, a wysokie temperatury utrzymają się przez cały weekend.

Pogoda w długi weekend. Wrócą upały i burze

Chociaż sierpień jest w tym roku słoneczny i pogodny, fani wysokich temperatur mogą czuć się nieco rozczarowani. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Nagły zwrot ma związek z falą upałów na południu Europy, zwłaszcza w Hiszpanii, Francji, we Włoszech czy na Bałkanach. Tam temperatury już przekraczają 35-40 st. Celsjusza. W Polsce wartości te nie będą aż tak ekstremalne, ale ocieplenie odczują mieszkańcy większości regionów.

We wtorek zrobi się już wyraźnie cieplej, a w środę w niemal całym kraju temperatury przekroczą 30 kresek. To jednak dopiero początek.

Prawdziwy upał czeka nas w czwartek. W Święto Wojska Polskiego temperatury rzędu 32-34 st. Celsjusza zanotujemy w zdecydowanej większości województw. W tym dniu nadciągną nad Polskę także gwałtowne burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ten dzień ostrzeżenia pierwszego stopnia dla północnych, centralnych, południowych oraz wschodnich regionów.

Pogoda. To prawdopodobnie ostatnia fala upałów tego lata

W piątek burze oraz ulewy będą występować już w całym kraju. Nadal będzie też gorące - na południowym wschodzie 31-33 st. Celsjusza. W sobotę i niedzielę termometry wciąż będą wskazywać ponad 30 kresek. Końcówka weekendu zapowiada się już spokojniej - burze będą ustępować, choć gdzieniegdzie nadal mogą być gwałtowne. Lokalnie możliwe są też intensywne opady deszczu, które mogą doprowadzić do podtopień.

Zdaniem synoptyków to ostatnia fala upałów tego lata. We wtorek po długim weekendzie temperatura spadnie do zaledwie 15-19 st. Celsjusza.

