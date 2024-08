Oleksandr Hale, który sprawował funkcję ukraińskiego wiceministra energetyki, został zatrzymany przez służby. To wynik śledztwa w sprawie korupcji na najwyższych szczeblach władzy. Polityk jest podejrzany o przyjęcie łapówki w wysokości pół miliona dolarów. Hale został w poniedziałek zdymisjonowany ze stanowiska.

"Ukraińskie służby ujawniły zakrojony na szeroką skalę proceder korupcyjny" - podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

W wyniku przeprowadzonego śledztwa zatrzymano w Kijowie sprawującego funkcję wiceministra energetyki Oleksandra Hale. Jeszcze w poniedziałek ukraińska rada ministrów poinformowała, że polityk został zdymisjonowany ze stanowiska.

Ukraina: Polityk złapany na gorącym uczynku. Natychmiastowa dymisja

Hale jest podejrzany o przyjęcie łapówki w wysokości 500 tys. dolarów. W zamian za tę kwotę urzędnik "miał obiecać szefom państwowych przedsiębiorstw z lwowsko-wołyńskiego zagłębia węglowego niezakłócony transfer sprzętu górniczego z kopalń przyfrontowego obwodu donieckiego".

"Mówimy o unikalnym i rzadkim wyposażeniu jednej z państwowych spółek węglowych, która jest zlokalizowana w najgorętszym puncie frontu wschodniego - regionu pokrowkiego" - przekazała SBU.

Wiosną przedstawiciele branży mieli zwrócić się do Hale z prośbą o pozwolenie na "ewakuację" sprzętu ze strefy działań wojennych i wykorzystanie go w kopalniach na zachodzie kraju. Jak podała Ukraińska Prawda, polityk, do którego obowiązków należało zabezpieczenie sprzętu górniczego, miał zażądać pieniędzy za jego wywiezienie.

Wiceminister podejrzany o przyjęcie łapówki. Zatrzymano jeszcze trzy inne osoby

W nielegalną działalność były minister miał zaangażować trzy osoby: prywatnego przedsiębiorcę z sektora energetycznego, szefa spółki energetycznej z obwodu mikołajowskiego oraz szefa przedsiębiorstwa wydobywczego z obwodu donieckiego. To właśnie z ostatniego zakładu miał się rozpocząć transport sprzętu.

Jak ustalili śledczy, pieniądze miały zostać przekazane podczas pięciu spotkań, za każdym razem po 100 tys. dolarów i za pośrednictwem zaangażowanych w proceder wspólników.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy monitorowała każdy z etapów przekazywania pieniędzy. W rezultacie funkcjonariusze zatrzymali byłego wiceministra i trzech jego wspólników "na gorącym uczynku" po otrzymaniu trzeciej transzy.

Wszyscy czterej usłyszeli zarzuty. Sąd ma zdecydować, czy zostaną wobec nich zastosowane środki zapobiegawcze.