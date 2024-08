Premier ujawnił nadużycia PiS-u. "Donald Tusk ma dwa cele"

- Gdyby to nie było straszne, można by się nawet uśmiechnąć - tak oświadczenie premiera o nadużyciach za rządów PiS skomentował Michał Dworczyk. Europoseł w poniedziałkowym "Graffiti" ocenił, że "Donald Tusk ma dwa cele". Według polityka jednym z nich ma być "zniszczenie" opozycyjnej formacji, a drugim - "zapewnienie sobie lojalności koalicjantów".

Premier Donald Tusk mówiąc o "układzie zamkniętym", oświadczył, że za rządów PiS Skarb Państwa stracił 100 mld złotych. W związku z tym szef rządu zapowiedział współpracę resortów spraw wewnętrznych, finansów i sprawiedliwości w odzyskaniu mienia.

- Gdyby to nie było straszne, można by się nawet uśmiechnąć - tak słowa premiera skomentował w programie "Graffiti" Michał Dworczyk.

Premier mówił o "skradzionym mieniu". Michał Dworczyk: Ma dwa cele

- Donald Tusk pokazuje dwa cele. Pierwszy to zniszczenie Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził europoseł. Jak mówił, premier "nie ma żadnych strategicznych pomysłów i przyjął taką strategię". - Trzeba dać igrzyska i tymi igrzyskami jest gonitwa za niby przestępcami PiS-owskimi - ocenił.

- Jest też drugi cel, bardzo ważny. Tusk chce wciągnąć w działania, które często są łamaniem prawa, koalicjantów. Po to, by nie mieli możliwości go opuścić. Chce zapewnić sobie w ten sposób ich lojalność na przyszłość - powiedział Dworczyk.

W ocenie polityka "Donald Tusk ma dużą łatwość selektywnego podawania faktów". - Jeżeli mówimy o przyznanych środkach na organizacje pozarządowe, to wśród tych organizacji, przynajmniej gdy byłem szefem KPRM, były różne organizacje - i lewicowe, i prawicowe, i centrowe. Ja nawet nie wiem jakie, bo to nie było kryterium, które ważyło, czy ktoś otrzymuje wsparcie, czy nie - mówił polityk.

PKW odbierze pieniądze PiS? Michał Dworczyk: Ogromna presja

Polityk był także pytany o sprawę subwencji PiS. - Chciałbym wierzyć w niezależność PKW. Jest ogromna presja wywierana na PKW. Jaki będzie werdykt, nie wiem - ocenił Dworczyk. Jak mówił, "nigdy nie było problemów z finasowaniem naszych kampanii".

- Składam zawiadomienie, że nastąpiło włamanie na moją skrzynkę, a potem według pana Adama Bodnara mam utrudniać postepowanie. Nie jestem poszkodowany, a rzekomo podejrzany. To kompletna bzdura - mówił europoseł, nawiązując do afery mailowej.

- Cieszę się, że to PSL, teoretycznie, wiedzie prym w Ministerstwie Obrony Narodowej. Cieszę się, że Władysław Kosiniak-Kamysz kontynuuje działania Mariusza Błaszczaka - stwierdził Dworczyk.

