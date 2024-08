Wicepremier obejrzał próbę defilady. Zapowiedział "przełomowy tydzień"

- To będzie tydzień kontraktów dla polskiego przemysłu zbrojeniowego - zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Oświadczył, że polskie wojsko czekają "przełomowe" umowy. Wymieniał, że będą one dotyczyć systemu Wisła i Patriotów oraz sił powietrznych. - Dopinamy szczegóły - mówił wicepremier, który w niedzielę wziął udział w próbie defilady wojskowej przed 15 sierpnia.

- To ma być wspólnotowa defilada, tak jak wspólnie od 25 lat jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, tak jak wspólnie w Unii Europejskiej, tak jak wspólnie z siłami sojuszniczymi w 1920 roku Polska obroniła Europę i świat przed nawałą bolszewicką, tak 15 sierpnia pokażmy jedność i wspólnotę narodową - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Defilada w Warszawie. Tysiące żołnierzy i setki sprzętu wojskowego

Minister obrony przekazał, że 15 sierpnia w całej Polsce będą odbywać się uroczystości wojskowe. Szczególne gorąco zaprosił na uroczystą defiladę w Warszawie, która rozpocznie się o godz. 14:00.

ZOBACZ: Amerykańska baza pod ostrzałem. Użyto dronów

- Weźmie w niej udział 2,5 tys. żołnierzy, około tysiąca żołnierzy w szyku, 23 pododdziały, wszystkie rodzaje sił zbrojnych, podchorążowie z uczelni wojskowych. Będzie ponad 90 sztandarów wystawionych przez jednostki wojskowe, będą nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Zaprezentuje się ponad 200 pojazdów i około 20 statków powietrznych - wymieniał wicepremier.

- To wielkie wydarzenie, naszej siły i sprawczości, których potrzebujemy w obliczu tego, co się dzieje na wschodzie, na granicy, w Ukrainie. Wspólnota narodowa, silna armia i siła w sojuszach - trzy filary naszego bezpieczeństwa pokażą się wspólnie 15 sierpnia - zapraszał do udziału w uroczystości Kosiniak-Kamysz.

Przełomowe umowy dla armii. Władysław Kosiniak-Kamysz o szczegółach

Minister był dopytywany o umowy, jakie w najbliższym czasie ma podpisać resort obrony. Zapowiedział, że czeka nas "przełomowy tydzień dla wojska".

ZOBACZ: Mariusz Kamiński pisze o "kompromitacji Komisji Europejskiej". Pokazał pismo

- Jutro widzimy się w Sochaczewie. To kolejny etap dla systemu obrony przeciwrakietowej Wisła i kolejny kontrakt związany z Patriotami. We wtorek w Inowrocławiu też ważne umowy i w środę - niespodzianka. Dopinamy szczegóły - mówił Kosiniak-Kamysz.

Podkreślał, że "szczególnie siły powietrzne będą mogły mieć ogromną satysfakcję". - To wielkie wyzwanie przygotowania pilotów oraz wyzwanie finansowe dla państwa polskiego - ujawnił.

- To będzie tydzień kontraktów dla polskiego przemysłu oraz zakupu najnowocześniejszego sprzętu. Dzień po dniu do 15 sierpnia będę podpisywał nowe umowy na zakup sprzętu, na modernizację polskiej armii - mówił wicepremier.

- Święto Wojska Polskiego poprzedzone będzie jednymi z największych i najważniejszych kontraktów historii RP - oświadczył minister obrony.