Kate Middleton i książę William nagrali nowe wideo. Mówią o dumie

- Byliście dla nas inspiracją - powiedział książę William na nagraniu skierowanym do sportowców z Wielkiej Brytanii, które zamieścił w niedzielę na wspólnie prowadzonym z Kate Middleton profilu na Instagramie. "Każdy zawodnik wykazał się ogromnym poświęceniem, sercem i pasją. Wszyscy jesteśmy z was dumni!" - napisała para. W filmie głos zabrały również inne osoby, między innymi raper Snoop Dogg.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Osobiste podziękowanie od Kate Middleton i księcia Williama

- Byliście dla nas inspiracją - mówi na nagraniu książę William, a Kate Middleton gratuluje zawodnikom w imieniu wszystkich osób, które śledziły igrzyska przed telewizorami.

Postacią otwierającą kompilację jest raper Snoop Dogg. Osoby zabierające głos na nagraniu po kolei dziękują i gratulują zawodnikom.

W niedzielę oficjalnie skończyły się Igrzyska Olimpijskie 2024. To jednak jeszcze nie koniec emocji. Od 28 sierpnia do 8 września w Paryżu odbędą się igrzyska paraolimpijskie, a tuż po nich rozpocznie się odliczanie dni do kolejnych sportowych wydarzeń.

W lutym 2026 roku w Mediolanie oraz Cortina d’Ampezzo odbędzie się olimpiada zimowa, a już za cztery lata sportowcy spotkają się Los Angeles na Igrzyskach Olimpijskich 2028.