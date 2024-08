Celine Dion wydała oświadczenie w związku z wykorzystaniem przez sztab Donalda Trumpa fragmentu jednej z jej piosenek. Chodzi o znany z filmu "Titanic" utwór "My Heart Will Go On". Współpracownicy artystki przekazali, że nie wyrażono zgody na wykorzystanie piosenki.

Piosenkę odtworzono podczas wiecu Donalda Trumpa w Bozeman w stanie Montana w piątek. Utwór "My Heart Will Go On" wybrzmiał z głośników zanim kandydat republikanów pojawił się na scenie.

Do sytuacji Celine Dion odniosła się w mediach społecznościowych.

Donald Trump użył piosenki Celin Dion. Pilne oświadczenie artystki

"Dziś management Celine Dion oraz jej wytwórnia Sony Music Entertainment Canada Inc. dowiedziały się o nieuprawnionym wykorzystaniu wideo, nagrania audio, występu muzycznego i wizerunku Celine Dion, wykonującej "My Heart Will Go On" na wiecu wyborczym Donalda Trumpa oraz J.D. Vance'a w Montanie" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie artyski.

ZOBACZ: Najnowszy sondaż przed wyborami w USA. "Fundamentalna zmiana" w kluczowych stanach

"W żadnym wypadku nie wyraziliśmy zgody na to wykorzystanie, a Celine Dion nie popiera takich ani podobnych działań" - podkreślono.

"Naprawdę, właśnie ta piosenka?" - dodano.

To nie pierwszy taki przypadek. Artyści oburzeni

To nie pierwszy raz gdy Donald Trump w sposób nieuprawniony wykorzystuje utwory znanych twórców. W 2020 roku zespół Rolling Stones zagroził politykowi "podjęciem kroków prawnych" po tym, jak piosenka "You Can't Always Get What You Want" została odtworzona na jednym z wieców wyborczych w Oklahomie. W tym samym roku Ozzy Osbourne w piśmie skierowanym do Trumpa, wzywał by ten zaprzestał wykorzystywania muzyki zespołu Black Sabbath w materiałach reklamowych.

Nagrodzony Oscarem utwór "My Heart Will Go On" znalazł się na ścieżce dźwiękowej kinowego hitu z 1997 roku "Titanic" z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet w rolach głównych.

Celine Dion zaśpiewała na żywo w lipcu podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Był to pierwszy występ artystki od czasu, gdy w 2022 roku ujawniła, że zdiagnozowano u niej zespół sztywności uogólnionej (SPS).