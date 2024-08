Żeneta zwyczajna to niezwykły gatunek, który jeszcze w starożytności przywędrował do Europy z Afryki Subsaharyjskiej. Obecnie, w wyniku ocieplenia klimatu, nieśmiało zbliża się do Polski. Choć to prawdziwe utrapienie dla hodowców kur, doskonale sprawdzi się również w roli domowego pupila - o ile jesteśmy gotowi zapłacić za nią kilkanaście tysięcy złotych.