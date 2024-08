Armia ukraińska zaatakowała we wtorek obwód kurski w Rosji. Kijów wprost nie przyznał się do wkroczenia na terytoria Moskwy, ale w czwartek Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraińcy potrafią osiągać zamierzone cele.

- I to nie my zdecydowaliśmy, że będziemy realizowali swoje cele na wojnie. Rosja sprowadziła wojnę na naszą ziemię i powinna odczuć, czego dokonała. My z kolei pragniemy osiągnąć własne (cele) jak najszybciej w czasach pokoju, pod warunkiem sprawiedliwego pokoju. I tak będzie – podkreślił prezydent.

Według źródeł rosyjskich, na terytorium obwodu kurskiego przeniknęło na odległość ponad 30 km około tysiąca ukraińskich żołnierzy wspieranych przez czołgi, pojazdy opancerzone, drony i artylerię.

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zarządziło ewakuację ponad 76 tys. mieszkańców.

Atak Ukrainy. Rosja wprowadza specjalne zasady w trzech obwodach

Od piątku na terenach trzech przygranicznych obwodów obowiązują przepisy specjalne, umożliwiające stosowanie "niezbędnych środków i tymczasowych ograniczeń" na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 marca 2006 roku "O przeciwdziałaniu terroryzmowi" - informują rosyjskie media, podkreślając, że środki specjalne przewidują, m.in. możliwość przymusowego przemieszczenia mieszkańców, ograniczenia transportu na określonych obszarach, wzmocnioną ochronę wrażliwych obiektów oraz możliwość stosowania podsłuchów telefonicznych.

Decyzję o wprowadzeniu "reżimu antyterrorystycznego" podjął dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandr Bortnikow, który jest też szefem Krajowego Komitetu Antyterrorystycznego (NAK), "w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom i zapobieżenia zamachom terrorystycznym ze strony kijowskiego reżimu, który podjął bezprecedensową próbę destabilizacji sytuacji w wielu regionach kraju" - piszą rosyjskie media.

Atak na Ukrainę. Łukaszenka o naruszeni przestrzeni powietrznej

W sobotę białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że kilka celów naruszyło białoruską przestrzeń powietrzną w graniczącym z Rosją obwodzie mohylewskim, co - jak podkreślił - zmusiło władze do postawienia lotnictwa i sił obrony powietrznej w stan najwyższej gotowości.

"O godz. 19.04 (godz. 18.04 czasu polskiego) na wysokości półtora kilometra i w zasięgu 6,5 km siły obrony powietrznej zniszczyły kilka celów nad terytorium Białorusi. W nocy i dziś rano trwają poszukiwania szczątków (zestrzelonych obiektów) – oznajmił Łukaszenka w nagraniu wideo.

Reuters podał, że według Łukaszenki inne cele "zostały przeniesione" na terytorium Rosji, a następnie zniszczone w pobliżu miasta Jarosław.