Sobota to kolejny trudny dzień Dąbrowie Górniczej. Gdy opanowano już skutki czwartkowej nawałnicy, w mieście wybuchł pożar. Do zaprószenia ognia doszło na składowisku odpadów w pobliżu dawnej Kopalni Paryż. - Są to generalnie nieużytki, nie było więc zagrożenia - poinformował polsatnews.pl st. kpt. Radosław Rzepecki. Dodał, że ogniem zajęły się zwoje celulozy i wełny pokrywające około 150 mkw.