Pierwszy taki połów w historii. "Bezcenny skarb"

Rybak z Wlk. Brytanii był zaskoczony, gdy odkrył, co zaplątało się w jego sieci. - Od razu wiedziałem, co to jest - mówił. Mężczyzna złowił jednego z tysięcy zaginionych rekinów-zabawek, które przed laty były częścią zestawu popularnych klocków. W 1997 r. podczas sztormu u wybrzeży Anglii fala zmiotła ze statku 62 kontenery. Wewnątrz jednego z nich znajdowało się blisko pięć milionów klocków Lego.

Richard West, 35-letni rybak, złowił jedynego w swoim rodzaju "rekina". "Okaz" był częścią zestawu klocków Lego, które 27 lat temu zaginęły na morzu.

Mężczyzna natychmiast skontaktował się z projektem Lego Lost at Sea. - Od razu wiedziałem, co to jest, ponieważ miałem rekiny Lego w zestawie pirackiego statku, gdy byłem mały. Uwielbiałem je. Minęło 25 lat, odkąd widziałem je ostatnio - powiedział Brytyjczyk.

Wielka Brytania: Złowił pierwszego takiego rekina w historii. "Bezcenny skarb"

Założycielka Lego Lost at Sea Tracey Williams potwierdziła, że to pierwszy odnaleziony rekin spośród 51 800, które zaginęły 13 lutego 1997 r. u wybrzeży Anglii. Podczas silnego sztormu fala zmiotła ze statku transportowego 62 kontenery. W jednym z nich znajdowało się 4 756 940 klocków Lego, z których wiele miało morskie motywy.

- Byłem podekscytowany. Bardziej cieszyłem się ze znalezienia rekina niż ze wszystkiego innego, co złowiłem w tym tygodniu - przyznał rybak. - To bezcenne. To skarb - dodał.

Rekiny były częścią kilku zestawów Lego z 1997 r., m.in. Shark Cage Cove, Shark Attack i Deep Sea Bounty.

W ostatnim czasie klocki, które przed laty zniknęły za burtą, znaleziono nie tylko u wybrzeży Anglii, ale i Walii oraz Irlandii, a także Wysp Normandzkich.