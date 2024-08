Noc z 11 na 12 oraz 12 na 13 sierpnia będzie istną gratką dla miłośników obserwowania nieba. Wtedy właśnie dostrzec będzie można największą aktywność Perseidów. "Spójrzcie w górę, aby zobaczyć niebiańskie fajerwerki" - zachęca NASA. Karol Wójcicki z profilu "Z głową w gwiazdach" dodaje, że czekają nas idealne warunki do obserwacji. "Wykorzystajcie to na maksa" - pisze popularyzator astronomii.

"Obserwatorzy gwiazd, spójrzcie w górę! Nadszedł czas na deszcz Perseidów" - zapowiedziała w sobotę na X NASA. "Wyjdź z domu w nocy z 11 sierpnia na 12 sierpnia, aby zobaczyć niebiańskie fajerwerki" - dodała. Wcześniej informowano, że tej nocy aktywność meteorów wyniesie około 100 na godzinę.

W Polsce największe nasilenie spadających gwiazd przypadnie na godzinę 16 12 sierpnia. Karol Wójcicki przekazał poprzez profil "Z głową w gwiazdach", że z naszego kraju warto będzie zatem spoglądać w niebo w nocy z 11 na 12 oraz z 12 na 13 sierpnia. "Różnica będzie pewnie niezauważalna dla przeciętnego obserwatora" - zapewnił.

Noc Perseidów 2024. NASA zachęca do obserwowania nieba

Wójcicki poinformował także, że "obserwacjom będzie dodatkowo sprzyjała faza księżyca - ten zajdzie w czasie, gdy niebo zrobi się wystarczająco ciemne do obserwacji. Przez resztę nocy będziemy mogli cieszyć się świetnymi warunkami".

Zachęcił, by "wykorzystać to na maksa, bo zarówno najbliższe maksimum grudniowych Geminidów, jak i przyszłoroczne Perseidów, wypadają praktycznie... w pełnię Księżyca".

Noc Perseidów 2024. Gdzie obserwować spadające gwiazdy?

Wskazówki co do tego, jak stworzyć sobie najbardziej optymalne warunki dla obserwacji, przytoczyła NASA na blogs.nasa.gov. Czytamy, że "najlepszym sposobem na zobaczenie Perseidów jest znalezienie najciemniejszego możliwego nieba i odwiedzenie go między północą a świtem 12 sierpnia rano".

"Odczekaj około 45 minut, aby oczy przyzwyczaiły się do ciemności. Połóż się na plecach i patrz prosto w górę. Unikaj patrzenia na telefony komórkowe lub tablety, ponieważ ich jasne ekrany psują widzenie w nocy i odrywają wzrok od nieba" - dodano.

Zjawisku ma szansę towarzyszyć burza magnetyczna. Oznacza to, że po raz kolejny w tym roku nad Polską zalśnić może zorza polarna. Poprzednio tańczące światła pojawić się miały w nocy z 30 na 31 lipca, a prawdziwie spektakularne widowisko obserwować można było 10 maja.

Co więcej, do 19 sierpnia na niebie widoczne są południowe delta Akwarydy, których największa obfitość wystąpiła w nocy z 27 na 28 lipca.