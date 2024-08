Już wkrótce rozwód za porozumieniem stron i bez orzekania o winie może być możliwy nie tylko w sądzie, ale także u notariusza czy urzędnika. - Gdyby udało się to wdrożyć w życie, jest to coś, czego społeczeństwo zdecydowanie oczekuje - podkreśla prawnik i mediator rozwodowy Kamil Jura.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w kwestii rozwodów. Chodzi o możliwość uzyskania rozwodu nie w sądzie, ale u notariusza, która miałaby dotyczyć najprostszych przypadków i stać się ułatwieniem zarówno dla sądów, jak i samych małżonków.

Zmiany w rozwodach. Nowy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości

- Obecnie postępowania rozwodowe są bardzo długie. Nawet w sytuacji, kiedy małżonkowie są w zasadzie dogadani, nie mają małoletnich dzieci, strony mogą czekać nawet rok czasu na posiedzenie sądowe, na którym dostaną rozwód - mówił na antenie Polsat News Kamil Jura, prawnik, mediator rozwodowy i współzałożyciel kancelarii rozwodowej Nowy Etap.

Wideo: Rozwód u notariusza. Kamil Jura: Znakomite rozwiązanie

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Według Jury rozważane przez resort rozwiązanie pozwoliłoby stronom uzyskać rozwód właściwie w jeden dzień, "bez całej otoczki sądowej, która jest bardzo stresująca". - Byłoby to moim zdaniem znakomite rozwiązanie, aczkolwiek póki nie mamy ostatecznej propozycji zmian, na razie nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakby to miało wyglądać - przyznaje prawnik.

Rozwód bez udziału sądu? Prawnik wskazuje na ważny szczegół

Chodzi o przesłankę rozwodu, którą należy wykazać, aby móc się rozwieść. - Teraz pojawia się pytanie, jak miałoby to wyglądać u notariusza, bo nawet w sytuacji, kiedy nie żąda się winy, to aby otrzymać rozwód, musimy wykazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego - zauważył Jura.

- Czy notariusz mógłby wówczas stwierdzać ten fakt, czy musielibyśmy doprowadzić do takich przepisów, które by wyłączały taką konieczność w tej sytuacji - zastanawiał się gość Polsat News.

ZOBACZ: Tysiące rozwodów Polaków może być nieważnych. Wszystko przez jeden przepis

Zdaniem prawnika zarówno zamysł i cel rozwiązania jest dobry. - Do tego powinniśmy dążyć. Może się tu pojawić ważna rola mediatora. Chęć skorzystania z pomocy mediatora - w uregulowaniu wszystkich spraw rozwodowych - zwiększyłaby się z racji tego, że później szybko można byłoby zacząć nowy etap życia - podkreślił.

WIDEO: Osiem milionów na perony w Patrzykowie. Wiceminister: "Zmarnowane pieniądze" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/ sgo / Polsatnews.pl