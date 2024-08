Kolejny sukces byłej reprezentantki Polski na igrzyskach olimpijskich. Paulina Paszek, wraz z Julie Marie Hake, zdobyła brązowy medal w kajakarskiej klasie K2 na dystansie 500 metrów. Jest to drugi krążek zdobyty przez Polkę w trakcie imprezy w Paryżu.

Była reprezentantka Polski zachwyciła niemieckich kibiców już wczoraj. Poprowadziła do srebrnego medalu kajakową czwórkę na dystansie pół kilometra.

Dzisiaj, podczas zawodów par, Polka ponownie stanęła na podium - tym razem na najniższym jego stopniu. Paulina Paszek płynęła wraz z Julie Marie Hake.

Co ciekawe, niemiecka para finiszowała z dokładnie takim samym czasem co zawodniczki z Węgier - Noemi Pupp oraz Sara Fojt. Obie załogi przekroczyły linię mety w czasie 1:39,46. Oznacza to, że rozdane zostaną dwa komplety brązowych medali.

Na drugim miejscu uplasowały się Węgierki Tamara Csipec i Alida Dora Gazso. Sprint wygrały Nowozelandki Lisa Carringotn oraz Alicia Hoskin - zwyciężczynie wczorajszego wyścigu na 500 m. czwórek.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Była reprezentantka Polski z drugim medalem

Paszek urodziła się w Bielsku-Białej. Pierwszy raz jako reprezentantka Polski wystąpiła podczas mistrzostw Europy juniorów w 2013 roku, podczas których zdobyła dwa brązowe medale.

Jej największym sukcesem jest jednak zdobycie mistrzostwa Europy podczas zawodów w Belgradzie w 2018 roku. Wówczas również reprezentowała Polskę.





Pod niemiecką flagą startuje od 2021 roku. Od tego czasu Paulina Paszek została m.in wicemistrzynią świata oraz Europy. W 2023 roku została uznana za Sportowca Roku Dolnej Saksonii.

