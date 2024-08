Kilka dni temu w Kanadzie zatrzymano 33-letniego obywatela Polski, który zamieścił w internecie groźby pod adresem premiera Kanady Justina Trudeau. Jak przekazała kanadyjska policja, Dawid Z. usłyszał dwa zarzuty dotyczące gróźb karalnych.

- Mężczyzna jest mieszkańcem prowincji Ontario. Zmierzał w kierunku Ottawy. Mówił, że celem jego podróży jest zamordowanie premiera - komentował w programie "Dzień na świecie" Thomas Lukaszuk, były minister rządu prowincji Alberta.

- Zauważam radykalizację w środowisku polonijnym - zauważył.

Jak stwierdził, szczególnie "grupy ultraprawicowe, chrześcijańskie wykazują tego typu łamania prawa". - Jest to powiązane z populizmem i z bardzo spolaryzowaną polityką w Kanadzie, która jest bardzo podobna do tego, co zauważam w Polsce - dodał Lukaszuk.

Kanada. 33-letni Polak aresztowany

Dawid Z. "zamieścił nagranie wideo z gwałtownymi groźbami wobec premiera, policji i ochrony, która mogłaby próbować przeszkodzić mu w planach" - przekazała Królewska Kanadyjska Policja Konna (RCMP). Komunikat w tej sprawie pojawił się w nocy z wtorku na środę.

Dawidowi Z. postawiono dwa zarzuty dotyczące gróźb karalnych. W komunikacie RCMP, zgodnie z kanadyjskim prawem, podano pełne nazwisko aresztowanego.

Informację o radykalizacji Polaka mieszkającego na terenie metropolii Toronto policja otrzymała ze swoich źródeł i dochodzenie w tej sprawie rozpoczął INSET, zespół policji zajmujący się bezpieczeństwa narodowym.



Według informacji dostępnych na koncie mężczyzny na Facebooku pochodzi on z Koszalina. Dwa nagrania wideo z drugiej połowy lipca br., zawierające groźby w języku angielskim, w środę rano były wciąż dostępne na tej platformie. W jednym nagraniu Z. wygłasza obraźliwą tyradę adresowaną do premiera Kanady i mówi: "Jeśli ja pierwszy cię nie zabiję, oni (z kontekstu wynika, że chodzi o Chińczyków - red.) zrobią to za mnie".

