Trzy koncerty Taylor Swift w Wiedniu zostały odwołane po doniesieniach o planowanym ataku na fanów piosenkarki. W piątek austriackie media podały, że w sprawie zatrzymano już cztery osoby w wieku od 15 do 19 lat. Przedstawicielka ONZ uznała, że zaistniała sytuacja jest winą "radykalizacji mediów" i pokazuje jakie zagrożenia niosą ze sobą media społecznościowe.

W Wiedniu zatrzymano już cztery osoby powiązane z planowaniem zamachu na koncercie Taylor Swift. Agencja Reutera podała w piątek, że wśród zatrzymanych znalazły się osoby w wieku od 15 do 19 lat.

Koncerty Taylor Swift w Wiedniu odwołane. Czwarty podejrzany

W środę wczesnym rankiem w Ternitz aresztowany został 19-letni Austriak pochodzenia północnomacedońskiego.

Mężczyzna miał wcześniej udostępnić w internecie nagranie, w którym przyznał się do spisku. Mówił, że w lipcu rzucił pracę, aby zrealizować "wielkie plany". Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli różne substancje i narzędzia służące do konstruowania bomb. Chemikalia miał ukraść ze swojego wcześniejszego miejsca pracy.



Podejrzany miał niedawno zmienić wygląd i zacząć promować islamistyczne treści w sieci. Według agencji Reutera nastolatek niedawno złożył przysięgę grupie sympatyzującej z Al-Kaidą.

Taylor Swift nie da koncertów w Wiedniu. Policja zatrzymała nastolatków

Do tej samej organizacji miał również należeć kolejny zatrzymany w tej sprawie - 18-letni obywatel Iraku. Policja bada, czy nastolatek był bezpośrednio zaangażowany w planowanie ataku.

"Według gazety 'Kronen Zeitung' podejrzany mieszka w Austrii jako uchodźca. Władze pracują nad cofnięciem mu statusu i deportacją tak szybko, jak to możliwe" - napisał Reuters.

Dwaj inni podejrzani to nastolatkowie w wieku 17 i 15 lat. Starszy z nich kilka dni temu dostał pracę w firmie świadczącej usługi na terenie stadionu, na którym miał odbyć się koncert amerykańskiej gwiazdy. Nastolatek miał ulec radykalizacji, dodatkowo niedawno rozstać się ze swoją dziewczyną.



17-latek nie został jeszcze przesłuchany. Zeznania złożył za to zatrzymany 15-latek tureckiego pochodzenia. Niedługo później został on zwolniony do domu. W dalszej części sprawy ma być traktowany jako świadek.

Rzeczniczka ONZ wypowiedziała się w sprawie koncertów Taylor. "To dobry dowód"

W piątek głos w sprawie zabrała rzeczniczka ONZ Alessandra Vellucci, która powiedziała, że cała sytuacja jest przykładem zagrożenia, jakie niesie ze sobą "radykalizacja za pośrednictwem mediów społecznościowych".

- To zdecydowanie dobry dowód na to, że radykalizacja ludzi za pośrednictwem mediów społecznościowych naprawdę jest problemem - uznała.

Trzy koncerty Taylor Swift w Wiedniu były zaplanowane na 8, 9 i 10 sierpnia.



Sama wokalistka nie skomentowała jeszcze odwołania koncertów. Kolejnych pięć występów w ramach trasy koncertowej "Eras" jest zaplanowanych na stadionie Wembley w Londynie w dniach 15, 16, 17, 19 i 20 sierpnia.