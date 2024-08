Czy to koniec lata? Pogoda w weekend nie będzie spokojna

Pogoda w weekend nie zachwyci. Chociaż termometry wskażą nawet 27 st. C, to na niebie dominować będą chmury. W całej Polsce wystąpić mogą przelotne opady, a lokalnie także gwałtowne burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał prognozę pogody na nadchodzący weekend. Sobota i niedziela, chociaż dosyć ciepłe, mogą przynieść zarówno chwile słońca, jak i deszczu, a nawet burzy.



"Dziś przelotny deszcz na płn. i wsch., tam też burze. W sobotę opady w całym kraju, intensywniejsze na Pomorzu, tam silny i porywisty wiatr" - przekazali synoptycy IMGW.

Prognoza pogody na sobotę. Przelotny deszcz w całym kraju

Sobota może być pochmurna i deszczowa w całym kraju. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a miejscami duże. Deszcz wystąpi jedynie przelotnie.

Prognozowany jest spory wiatr. Najsilniejszych porywów można się spodziewać nad morzem i wysoko w górach, tam mogą one dojść do 65 km/h. Jednak mocniejszych porywów można się spodziewać okresowo w całym kraju, z wyjątkiem południowego zachodu.



Temperatura będzie oscylować w granicach 20-kilku st. C. Najchłodniej będzie w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Tam około 21-24 st. C. Z koeli Najcieplej będą mieć mieszkańcy Wrocławia, Opola i ich okolic. Tam synoptycy prognozują 27 st. C.

Prognoza pogody na niedzielę 11 sierpnia. Synoptycy zapowiadają burze

W nocy temperatura spadnie do 12-17 st. C. Wiatr nie ustanie, a towarzyszyć mu będą przelotne opady. Po mało pogodnej nocy, nastanie niedziela, która może przynieść burze.

Ponura aura zapanuje na północy i północnym wschodzie Polski. W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, szczególnie na Suwalszczyźnie mogą wystąpić gwałtowne burze. W czasie burz może wystąpić wiatr w porywach do 70 km/h.



Powód do radości mogą mieć jednak mieszkańcy południowej części kraju, w której powinno być spokojnie, a nawet bardziej słonecznie niż w sobotę.



Termometry w całym kraju wskażą od 21 do 26 st. C. Najchłodniej będzie na północy kraju i w wysokich partiach gór, a najcieplej na południowym wschodzie.