Atak nożownika w Gdyni. Nowe informacje

- Dzisiaj przed godziną 10:00 została zatrzymana czwarta osoba - przekazała rzeczniczka KMP w Gdyni w rozmowie z polsatnews.pl. Policjantka poinformowała, że w sprawie zatrzymano już wszystkich podejrzanych. Mężczyzn w wieku od 21 do 27 lat ujęto w związku z atakiem na 28-latka do jakiego doszło na ul. Widnej w Gdyni. Na skutek ugodzenia nożem poszkodowany zmarł.

- Dzisiaj przed godziną 10:00 została zatrzymana czwarta osoba w sprawie. To znaczy, że zatrzymane zostały już wszystkie cztery osoby, tak jak mieliśmy w zgłoszeniu - powiedziała kom. Jolanta Grunert z KMP w Gdyni.



- Obecnie prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratury - dodała w rozmowie z polsatnews.pl.



Ze względu na dobro sprawy policja nie podaje zbyt wielu szczegółów. W czwartek policjanci zatrzymali trójkę podejrzanych mężczyzn w wieku 21, 22 i 27 lat. Wiadomo, że osoba zatrzymana dzisiaj ma 24 lata.

Atak nożownika w Gdyni. Ofiara nie żyje

W czwartek mundurowi poinformowali o dramatycznym zdarzeniu do jakiego doszło na ulicach Gdyni Witominie ."Po godzinie 16.30, otrzymaliśmy zgłoszenie o pobiciu mężczyzny. Do zdarzenia doszło przy ul. Widnej w Gdyni. Z relacji świadków mężczyzna miał zostać ugodzony nożem. Poszkodowany 28-letni mieszkaniec Gdyni został przewieziony w stanie ciężkim do szpitala. Niestety nie udało się uratować jego życia" - napisała Pomorska Policja w oświadczeniu.

Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczono materiał z kamer monitoringu przemysłowego, ustalono świadków zdarzenia oraz przeprowadzono rozmowy z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat okoliczności incydentu.



"Wykonane czynności bardzo szybko doprowadziły policjantów do ustalenia tożsamości i zatrzymania osób mogących mieć związek z tym przestępstwem" - zaznaczono wówczas. W wyniku działań trójkę mężczyzn doprowadzono do jednostki policji.