Kontrowersyjna decyzja w trakcie igrzysk. "Jestem Ukrainką"

Anastazja Rybaczok to utytułowana reprezentantka Ukrainy w wioślarstwie. Na swoim koncie ma m.in. srebrny medal igrzysk w Tokio w 2020 r., a także tytuł mistrzyni Europy i świata w konkurencji dwójek na dystansie 500 metrów w sprincie kajakowym.

W Paryżu pochodząca z Chersonia 26-latka ma wystartować w eliminacjach K1 na dystansie 200 metrów. Jej występ stanął jednak pod znakiem zapytania ze względu na decyzję Międzynarodowej Federacji Kajakowej i MKOl.

Propaganda na Igrzyskach Olimpijskich? Problemy ukraińskiej wioślarki

Jak poinformowała firma BGV Group będąca sponsorem Rybaczok przedstawiciele federacji nakazali zespołowi usunięcie z jej łodzi napisu "I am Ukrainian" (Jestem Ukrainką" - red.). Ma być to bowiem szerzenie haseł o charakterze propagandowym.

"Nasza firma jest oburzona sytuacją na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Międzynarodowa Federacja Kajakowa dostrzegła przejaw propagandy w napisie "Jestem Ukrainką" na łodzi Anastazji i zmusiła do zamalowania części tej frazy" - napisano.

"Historia z łodzią, jej projektem jest dla sportowca bardzo symboliczna. Napis "Jestem Ukrainką" był ważny dla całej drużyny. Anastazja wielokrotnie to podkreślała podczas konferencji prasowej w Żytomierzu. Projekt opracowała samodzielnie, dodając kontekst ważnej tożsamości własnej i ukraińskiej niezłomności" - dodano.

Do sytuacji odniósł się także trener wioślarki Ihor Nagajew. W rozmowie z kanałem Suspilne Sport przyznał, że federacja wymusiła zaklejenie hasła ponieważ ma być to rzekomo "reklama polityczna".

- W tym roku przejawia to się bardzo konkretnie. Jeśli napiszemy na łodzi jakieś hasło, zmuszają nas do zaklejenia. To nas dziwi i bardzo denerwuje. Nawet nasze powiedzenie "Chwała Ukrainie, chwała bohaterom", które nakleiliśmy na niektórych łodziach na międzynarodowych zawodach, organizatorzy zmuszali nas, żebyśmy to usuwali. Dla nas to normalne, ale dla Europejczyków jest to coś politycznego - stwierdził.