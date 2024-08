Kolejna ucieczka z Korei Północnej. Kim Dzong Un się wścieknie

Obywatel Korei Północnej uciekł z kraju, przeprawiając się przez "wody neutralne", oddzielające dwie Koree. Następnie mężczyzna dotarł do Korei Południowej i ogłosił zamiar pozostania w tym kraju.

Według źródeł w siłach zbrojnych, na które powołała się południowokoreańska agencja Yonhap, w czwartek o świcie mężczyzna przedostał się przez strefę neutralną u ujścia rzeki Han, położoną na zachód od międzykoreańskiej granicy lądowej i przybył na południowokoreańską wyspę Gyodong.

Koreańczyk z Północy zbiegł na południe. Resort obrony ujawnił szczegóły

Źródło wyjaśniło, że mężczyzna przybył na wyspę pieszo w czasie odpływu. Jak przekazano, wojsko odnotowało początkowo dwie osoby, "ale jednej z nich nie udało się przekroczyć granicy".

ZOBACZ: Korea Północna wysłała do sąsiadów balony. Ostrzeżenie przed zawartością

Minister obrony Korei Południowej Szin Won-sik powiadomił podczas sesji parlamentarnej komisji obrony, że "odpowiednie służby prowadzą (w tej sprawie) dochodzenie". - To była udana operacja. Obserwowaliśmy (Koreańczyków z Północy) od samego początku - oznajmił Szin, nie precyzując, skąd wyruszyli uciekinierzy.

Ucieczki z Korei Północnej przez granicę morską

Ostatni przypadek przekroczenia międzykoreańskiej granicy na Morzu Żółtym, gdzie przebiega tzw. północna linia graniczna (NLL), nie uznawana przez reżimowe władze w Pjongjangu, odnotowano dziesięć miesięcy temu.

ZOBACZ: Kim Dzong Un sam je zaprojektował, a teraz wysłał na granicę z sąsiadem

W październiku 2023 roku trzy kobiety i mężczyzna przedostali się na Południe w drewnianej łódce. Wcześniej, w maju 2023 roku, podobnego wyczynu dokonała dziewięcioosobowa rodzina.

Życie w kraju Kim Dzong Una. Niedobory żywności i represje polityczne

W obliczu chronicznego niedoboru żywności i surowych represji politycznych na Północy Koreańczycy z tego kraju od dziesięcioleci decydują się na ucieczki z ojczyzny. Tylko w pierwszej połowie 2024 roku na Południe zbiegło stamtąd 105 osób. W 2023 roku odnotowano 196 udanych prób tego rodzaju.

Wielu uciekinierów przedostaje się przez granicę z Chinami, a później, nielegalnie, do Laosu lub Birmy. Następnie Koreańczycy z Północy udają się do ambasad Korei Południowej w tych krajach lub podróżują dalej do Tajlandii.

Tylko niewielki odsetek decyduje się na ucieczkę bezpośrednio przez utworzoną w 1953 roku Koreańską Strefę Zdemilitaryzowaną, znajdującą się między oboma państwami, które formalnie od ponad 70 lat pozostają w stanie wojny. Konflikt zbrojny Północy z Południem z lat 1950-53 zakończył się bowiem podpisaniem rozejmu, a nie traktatu pokojowego.

