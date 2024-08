Proces 39-letniego obywatela Polski (danych nie ujawniono ze względu na ograniczenia prawne - red.) mieszkającego i pracującego w Kopenhadze rozpoczął się we wtorek. W środę przed południem kopenhaski sąd wydał wyrok. Do napaści na Mette Frederiksen doszło w czerwcu br.

Zaatakował premier Danii. Polak usłyszał wyrok

Jak informuje duński publiczny nadawca DR, sędzia zadecydował o czteromiesięcznym więzieniu dla Polaka. Mężczyzna zostanie również deportowany z Danii. Nałożono na niego sześcioletni zakaz wjazdu. Mężczyźnie groziło nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności.

DR informuje, że obywatel Polski był sądzony również za inne sprawy: oszustwo przy automatach służących do zwrotu butelek z kaucją oraz cztery przypadki publicznego obnażania się. Czyny te zostały zarejestrowane przez monitoring. Nie miały one związku z atakiem na premier. 39-latek został uznany winnym ich popełnienia.

39-letni mężczyzna został skazany na podstawie art. 119 duńskiego Kodeksu karnego. Mówi on o przemocy wobec osoby publicznej. Polak miał zadać duńskiej premier nagły cios obezwładniający. Trafił w prawe ramię duńskiej premier.

Premier Danii trafiła do szpitala

46-letnia Frederiksen trafiła do szpitala, gdzie przeszła badania. Lekarze stwierdzili, że w wyniku ataku doznała "stłuczenia prawego ramienia i miała drobny uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym". Polak nie przyznawał się do winy twierdząc, że nie pamięta zdarzenia. W śledztwie ustalono, że był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Do incydentu doszło krótko po tym, jak premier Słowacji Robert Fico został postrzelony na wyjazdowym posiedzeniu rządu. Atak na duńską premier został szeroko potępiony przez czołowych europejskich polityków, w tym szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, że był to "nikczemny akt, który jest sprzeczny ze wszystkim, w co wierzymy i o co walczymy w Europie".