- Powodem odebrania subwencji dla PiS ma być wspieranie straży, ale nie to, że PO działało na sterydach niemieckich interesów? - pytał Patryk Jaki. Europoseł wyliczył m. in.: wstrzymywanie środków z UE za czasów PiS czy lobby wiatrakowe w resorcie środowiska. - I to nie są powody, aby odbierać subwencję wyborczą? - pytał polityk dodając, że "tak próbuje się w Polsce wykończyć demokrację".