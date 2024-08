Synoptycy prognozują, że pogoda w środę będzie pogodna i spokojna. W całej Polsce ma świecić słońce, pojawią się jedynie przelotne opady deszczu. Zapowiadają się również upały - w zachodniej części kraju słupki rtęci mają sięgnąć 30 st. Celsjusza.

"Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia wraz z klinem wyżu występującym na niemal wszystkich poziomach izobarycznych, w związku z czym nie będzie warunków sprzyjających rozwojowi burz" - podkreślono w ostatnim komunikacie IMGW.

Prognoza pogody na czwartek. Burzowy front przyniesie załamanie

Aura zacznie się jednak zmieniać już wieczorem. Wówczas w woj. lubuskim i w zachodniej części woj. dolnośląskiego, zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia przed burzami. W czasie ich trwania spodziewane są głównie obfite opady deszczu do ok. 15 mm i porywy wiatru do 60 km na godz. Miejscami może pojawić się grad.

Przez noc front burzowy ma dotrzeć również do innych województw. Zagrożony wyładowaniami jest w szczególności pas od Pomorza do Tatr. Alerty przed burzami zostaną prawdopodobnie wydane dla regionów północnych, środkowych i południowych. Bez burz ostaną się jedynie zachodnie krańce kraju, a na południowym wschodzie w ogóle nie prognozuje się opadów.

Temperatura tego dnia wyniesie od 23 st. Celsjusza na zachodzie do 29 st. na wschodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Sudetów i na północnym zachodzie - od 20 st. Celsjusza do 22 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w rejonach podgórskich także porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h.