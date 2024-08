Groźny wypadek na autostradzie A1. W wezwany do prac przy usterce samochodu ciężarowego pojazd służb drogowych uderzył drugi, rozpędzony TIR. Na szczęście jedyny poszkodowany w zdarzeniu skarżył się wyłącznie na drobne dolegliwości bólowe. Po zdarzeniu trasa w kierunku Łodzi jest zablokowana.

Do zdarzenia doszło w środę rano, na 344. km autostrady A1 w kierunku Łodzi i Gdańska. Jak przekazał portalowi polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, początkowo strażacy zostali wezwani do przepompowania paliwa z samochodu ciężarowego. Wówczas jednak, gdy akcję już kończono, wydarzył się kolejny, o wiele bardziej poważny incydent.

Groźne zdarzenia na A1. Ciężarówka wbiła się w samochód służb drogowych

- Miejsce przepompowania paliwa zostało zabezpieczone przez zastępy straży pożarnej i służby drogowe. Gdy nasze czynności dobiegły końca, na pojazd tych drugich najechał inny, rozpędzony samochód ciężarowy. Jako że strażacy byli już na miejscu, natychmiast przystąpili do rozpoznania. W kabinie ciężarówki uwięziony był kierowca - poinformował mł. bryg. Pawlikowski.

Zakleszczony mężczyzna był jedynym poszkodowanym. Ranny uskarżał się na dolegliwości bólowe, ale cały czas był przytomny. Następnie przekazano go pod opiekę ratowników medycznych, ci zabrali go do szpitala. Pas północny autostrady A1 jest na razie nieprzejezdny.