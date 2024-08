"To dziwne i żenujące". Amerykanka Simon Biles o kibicach

27-letnia Simone Biles to już trzykrotna złota oraz jednokrotnie srebrna medalistka na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu. Daje to Amerykance łącznie siedem medali olimpijskich w karierze.

Podczas finału ćwiczeń na równoważni gimnastyczka, typowana jako faworytka, zajęła jedynie piąte miejsce i nie znalazła się nawet na podium po zaliczeniu upadku przy jednej z prób.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Brak dopingu kibiców

Amerykanka na konferencji prasowej stwierdziła, że nie czuła się komfortowo na hali Bercy Arena. Winni tutaj byli kibice. Jak twierdzi, gdy wchodziła do hali, panowała na niej euforia, ale gdy gimnastyczki podchodziły do przyrządów i rozpoczynały ćwiczenia, zapadała cisza.

- Finał na równoważni jest zawsze najbardziej stresujący, ale zazwyczaj towarzyszy mu muzyka lub hałas w tle. I szczerze mówiąc, lepiej radzimy sobie w hałaśliwym otoczeniu, bo bardziej przypomina to trening - powiedziała Simone Biles cytowana przez "Le Parisien".

Według francuskiego dziennika grupa widzów starała się uciszyć pozostałych kibiców. Co dziwniejsze, również innych sportowców, którzy dopingowali się wzajemnie podczas finału.

"To dziwne i żenujące". Amerykanka o zachowaniu kibiców

- Było słychać dzwonek telefonu, dźwięk kamery, potem ludzie zaczęli klaskać i robić więcej hałasu. Inni powiedzieli im, że muszą milczeć, bo robią za dużo hałasu. To było naprawdę dziwne i żenujące - stwierdziła utytułowana gimnastyczka.

Jak wspomniała, nie tylko ona nie była zachwycona takim zachowaniem części widowni. Razem z innymi gimnastyczkami próbowała zmienić tę grobową atmosferę.

- Kilka razy pytaliśmy, czy możemy włączyć muzykę lub cokolwiek w tle. Nie jestem pewna, co się stało. Żadnej z nas się to nie podobało. To był dziwny finał - dodała.

Włoszka Alice d'Amano, czyli złota medalistka w tym turnieju, również skomentowała tę nienaturalną sytuację.

- W hali było dużo ciszy i przez to był większy stres. Było jednak miło, bo kiedy skończyliśmy ćwiczenie, było jeszcze głośniej niż zwykle.

jkn / Polsatnews.pl