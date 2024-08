Piorun uderzył w samolot linii Delta lecący z Bostonu do Rzymu. Maszyna musiała zawrócić. "To było bardzo twarde lądowanie" - relacjonowali pasażerowie. Do zdarzenia doszło zaraz po starcie. Podróżni opowiadali, że usłyszeli "cichy trzask", a następnie poczuli zapach spalenizny. "To była długa noc, ale mogło być gorzej" - mówiła jedna z osób.