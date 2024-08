Tim Walz lub Josh Shapiro - to właśnie jeden z nich ma zostać kandydatem demokratów na wiceprezydenta - ustaliła agencja Reuters. Spekuluje się, że Kamala Harris wskaże wytypowanego polityka we wtorek, jeszcze przed wystąpieniem w Filadelfii.

"Wiem, że wielu z was nie może się doczekać, by dowiedzieć się kogo wybiorę, by dołączył do mnie w kampanii i, mam nadzieję, w Białym Domu jako mój wiceprezydent" - napisała w poniedziałkowym komunikacie do swoich zwolenników Kamala Harris.

Wybory w USA. Kamala Harris wybiera kandydata na wiceprezydenta

Jak przyznała obecna wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie swojego potencjalnego zastępcy. Według doniesień agencji Reutera, lista zawęziła się już jednak do dwóch nazwisk.

Trzy źródła, na które powołuje się agencja, wskazują, że rozgrywka toczy się pomiędzy dwoma gubernatorami: Timem Walzem z Minnesoty i Joshem Shapiro z Pensylwanii.

Wszystko wskazuje na to, że Harris ujawni swój ostateczny wybór we wtorek, tuż przed swoim wystąpieniem na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. Spekuluje się, że kandydat na wiceprezydenta stawi się tam u jej boku.

Josh Shapiro. Zwolennik Netanjahu z "wahającego się" stanu

51-letni Josh Shapiro od 2023 r. pełni funkcję gubernatora Pensylwanii - kluczowego tzw. wahającego się stanu. Jest praktykującym wyznawcą religii mojżeszowej, w przeszłości sprawdzał się jako prokurator generalny Pensylwanii.

W rozmowie z Interią amerykanista Rafał Michalski wskazywał, że na niekorzyść Shapiro przemawia nieduże doświadczenie - władzę wykonawczą dzierży od niedawna, a na swoim koncie ma już potknięcie w kwestii reformy bonów szkolnych.

Gubernator ma być też zwolennikiem polityki prowadzonej przez Benjamina Netanjahu, co może okazać się problematyczne dla wyborców niezgadzających się z działaniami prowadzonymi przez izraelski rząd.

Tim Walz. Krytyk "dziwacznych" republikanów

Tim Walz ma 60 lat. Były nauczyciel i dawny członek Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych wielokrotnie określał Donalda Trumpa i J.D. Vance'a mianem "dziwacznych".

Reuters przekonuje, że gubernator, który w Kongresie reprezentował okręg o skłonnościach republikańskich, może okazać się atrakcyjnym kandydatem dla białych wyborców z terenów wiejskich. Wskazuje jednak, że w jego działalności nie brak postępowej polityki.

Walz opowiadał się m.in. za rozszerzeniem płatnych urlopów pracowniczych i bezpłatnych posiłków w szkołach.

Wybory w USA. Listopad czasem decyzji

Wybór kandydata na wiceprezydenta może okazać się kluczowy w boju Kamali Harris o fotel w Białym Domu. Sondaże wskazują, że demokratka i Donald Trump mają wyrównane szanse na zwycięstwo.

W dniach 19-22 sierpnia odbędzie się w Chicago konwencja demokratów, podczas której Harris oficjalnie wskazana ma zostać na kandydata partii na prezydenta. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się piątego listopada.