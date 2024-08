Ośmiolatka i 45-letni pilot motolotni trafili do szpitala, po tym jak mężczyzna zmuszony był do awaryjnego lądowania. Jak poinformowała policja w rozmowie z Polsatnews.pl, przyczyną zdarzenia były kłopoty z silnikiem.

We wtorek w Karłowicach na Dolnym Śląsku doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem motolotni. W trakcie odbywania lotu doszło do awarii silnika, co zmusiło 45-letniego pilota do lądowania.

Początkowo media donosiły, że maszyna zahaczając o drzewa runęła na ziemię.

- Nie doszło do upadku. Z ustaleń wynika, że motolotnia wylądowała - wyjaśniła Polsatnews.pl asp. szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z KPP w Lubaniu.

Awaria silnika motolotni. Ośmiolatka w szpitalu

Awaria spowodowała, że 45-latek i ośmioletnia dziewczynka z ogólnymi stłuczeniami trafili do szpitala. - Są pod obserwacją, pilot ma uszkodzony jeden krąg kręgosłupa - przekazała.

Na miejscu pojawiła się straż pożarna, a policja działała pod nadzorem prokuratury.

Pilot był trzeźwy.

Poszkodowani są rodziną.

W wyjaśnianiu zdarzenia pomoże Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.