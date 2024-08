Brytyjscy inżynierowie, pracujący nad okrętami podwodnymi, korzystają z oprogramowania opracowanego w Rosji i na Białorusi - donosi "The Telegraph". W odpowiedzi na ustalenia brytyjskie ministerstwo obrony uznało sprawę za "poważne zagrożenie bezpieczeństwa" i wszczęło śledztwo. Jego wyniki nie uspokoiły obaw co do zdolności obronnych Londynu.