W poniedziałek w całym kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami.

Najzimniej będzie na Podhalu, gdzie słupki rtęci wskażą do 14 stopni Celsjusza.

Najcieplej ma być na zachodnie, w Lubuskiem do 23 st. C., na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku do 22. W centrum od 19 st. C. w woj. łódzkim, nieco cieplej będzie na Mazowszu.

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia

Na wschodzie temperatury będą wahać się w granicach 20 st. C. W tej części kraju prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru nawet do 70 km/h.

Lokalnie może spaść też grad.

W związku z możliwością wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wschodniej, centralnej oraz pasa w zachodniej i północnej Polsce.

UWAGA⚠️



DZISIAJ BURZE NA WSCHODZIE - OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 1° #IMGW



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.



Ważne:

Od: 2024-08-05 09:00

Do: 2024-08-05 19:00 pic.twitter.com/yLAiXJ0q9j — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2024

Alerty zaczną obowiązywać o godz. 9:00 do godz. 19:00.