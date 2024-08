Od samego początku igrzyskom w Paryżu towarzyszą kontrowersje. Jednym z często podejmowanych tematów są warunki w wiosce olimpijskiej. Sportowcy narzekają m.in. na jedzenie, ale też na brak klimatyzacji.

Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu. "Symbol degradacji"

"La Gazzetta dello Sport", opisując w swoim serwisie internetowym drzemkę pod ławką złotego medalisty na 100 metrów stylem grzbietowym, podkreśla "degradację" wioski olimpijskiej w Paryżu. Jak zaznaczyli autorzy publikacji, obraz śpiącego pod ławką Ceccona stał się już "symbolem".

Pływak wcześniej zgłaszał problemy związane z warunkami. - W wiosce olimpijskiej nie ma klimatyzacji, jest gorąco, a jedzenie jest niedobre. Wielu zawodników przenosi się z tego powodu. Tutaj źle się je, raz pada deszcz, potem robi się upał i nie śpi się dobrze. Do tego basen jest powolny. To wszystko powoduje trochę zmęczenia, co może mieć potem na ciebie wpływ - mówił.

Ceccon nie jest jedyny. "Najgorsza wioska, jaką widziałem"

23-latek nie jest jedynym z ekipy "Azzurrich", który narzeka na organizację. "W ostatnich dniach Gregorio Paltrinieri, świeżo upieczony srebrny medalista w biegu na 1500 i brązowy w biegu na 800, powiedział: brałem udział w czterech igrzyskach olimpijskich i to jest najgorsza wioska, jaką widziałem" - podaje najpopularniejszy dziennik sportowy we Włoszech.

Biegacz przekazał, że nie chodzi spać wcześniej niż o drugiej w nocy, bo jest za gorąco i nie może zasnąć. - To my jesteśmy tutaj głównymi bohaterami i nie do pomyślenia jest, aby w pokojach nie było klimatyzacji - podkreślał.

PARIGI 24 | Spopola sui social il video di Thomas Ceccon che dorme sul prato di giorno perché in camera fa troppo caldo. La Federazione italiana nuoto: "è solo un pisolino". #ANSA pic.twitter.com/FdhrHyAMFc — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 4, 2024