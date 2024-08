- To jest prawdopodobnie trzeci w Polsce tego typu cyrkiel, wykonany ze stopu miedzi i datowany na XVI wiek, także być może należał do samego Mikołaja Kopernika - powiedziała Zorjana Polenik z muzeum we Fromborku. Odkrycia dokonano w miniony weekend przy okazji prac archeologicznych na terenie ogrodów kanonickich.