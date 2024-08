Julien Alfred wygrała finałowy bieg na 100 m na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Sprinterka z Saint Lucia zdobyła pierwszy medal w historii swojego kraju i to w dodatku złoty. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące, jak mieszkańcy tego niewielkiego państwa kibicowali swojej rodaczce. Gdy Alfred przekroczyła metę jako pierwsza ich radość i szczęście były nie do opisania.

Julien Alfred z Saint Lucia nie tylko wygrała bieg na 100 metrów, ale także zdobyła pierwszy w historii kraju medal olimpijski. Ponadto sprinterka finiszując czasem 10,72 poprawiła rekord życiowy i zagwarantowała sobie złoty medal. Jako druga na metę dobiegła faworytka Sha'Carri Richardson z czasem 10,87. Trzecie miejsce zdobyła Melissa Jefferson (10,92).

Tak świętowali pierwszy medal olimpijski dla swojego kraju

Do finału nie zakwalifikowała się Ewa Swoboda, której w półfinale zabrakło 0,01 sekundy, z kolei Magdalena Stefanowicz odpadła w piątkowych eliminacjach.

W sieci pojawiły się nagrania z Saint Lucia, gdzie widać, jak mieszkańcy oglądają finałowy bieg swojej rodaczki. Gdy Alfred ukończyła bieg jako pierwsza ich radość była nie do opisania. Mieszkańcy tego niewielkiego kraju krzyczeli i skakali z radości.

W rodzinnym mieście sprinterki - Castries - jej fanom nie przeszkodziła nawet niesprzyjająca pogoda. Mimo deszczu oglądali zmagania sportsmenki na świeżym powietrzu. Po finiszu rzucili się sobie w ramiona świętując osiągnięcie Alfred.

Biegaczka już wcześniej zapowiedziała, że jej marzeniem jest zdobyć pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich dla swojego kraju. - Dorastając, zawsze mówiłam, że chcę być jedną z pierwszych medalistek Saint Lucia... pierwszą złotą medalistką – powiedziała w rozmowie z Olympics.com w sierpniu 2023 roku.

Julien Alfred zadedykowała swój złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich

Tuż po biegu sprinterka powiedziała komu dedykuje medal. - Mój tata wierzył, że mogę zostać olimpijką, wszystkim o tym mówił - przyznała cytowana przez AFP. - Jestem taka szczęśliwa, że mogłam to zrobić. Chcę dedykować zwycięstwo mojemu ojcu. (...) Byłby bardzo dumny - dodała. Wspomniała również, że jest pewna iż w jej kraju właśnie świętują.

ZOBACZ: Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Ewa Swoboda nie awansowała do finału biegu na 100 m

Alfred na pewno zapisze się w historii swojego kraju jako wybitna sportsmenka. Nie tylko zdobyła pierwszy olimpijski medal dla Saint Lucia, ale również jako pierwsza reprezentantka tego kraju w marcu wygrała bieg na 60 m na Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce.

Saint Lucia to niewielkie państwo znajdujące się w Ameryce Środkowej. Według statystyk ma ok. 180 tys. obywateli. Dla porównania Gliwice mają ok. 177 tys. mieszkańców, a Kielce ok. 193 tys. Olimpijka zaczynała swoją karierę biegając na boso jako dziecko. W jednym z wywiadów przyznała, że jej autorytetem był ośmiokrotny mistrz olimpijski Usain Bolt.

- Możemy pochodzić z małej miejscowości, a jednocześnie występować na największej scenie - przyznała.