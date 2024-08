Gubernator Minnesoty Tim Walz, senator Mark Kelly albo gubernator Pensylwanii Josh Shapiro - to spośród nich Kamala Harris ma wybrać swojego kandydata na wiceprezydenta. Według Reutersa jeszcze w niedzielę dojdzie do spotkań demokratki z każdym z nich.

Kamala Harris, która prawdopodobnie zawalczy z Donaldem Trumpem o Biały Dom, ma mało czasu, a przed nią jedna z najważniejszych decyzji.

Nowa kandydatka demokratów musi wskazać osobę, która miałby być wiceprezydentem USA w przypadku jej zwycięstwa w wyborach, które odbędą się 5 listopada tego roku.

Wybory w USA. Kamala Harris wybiera wiceprezydenta

Według doniesień Reutersa Kamala Harris ogłosi swój wybór w poniedziałek, bo już kolejnego dnia zaplanowane jest pierwsze publiczne wystąpienie z kandydatem na wiceprezydenta w Filadelfii.

Wcześniej Harris spotkała się ze swoim zespołem weryfikującym, w tym z byłym prokuratorem generalnym Ericem Holderem, żeby zapoznać się z analizą finansów i przeszłości kandydatów.

Trzech kandydatów. Tim Walz faworytem

Według mediów faworytem jest Tim Walz, bo jest "ulubieńcem postępowców i grup młodzieżowych, które lubią jego ataki na Trumpa". Z kolei krytycy mają zarzuty co do jego wyglądu. Mimo że jest starszy od Harris zaledwie rok, a więc ma 60 lat, to wygląda na dużo starszego. A to może szkodzić kampanii, z której wycofał się Biden ze względu na problemy wynikające z zaawansowanego wieku.

Jeden z jego rywali - Josh Shapiro - nie ma najwyższych notowań po lewej stronie ze względu na udzielenie Izraelowi poparcia w wojnie w Strefie Gazy.