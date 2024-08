Julia Szeremeta weszła do półfinału w pięściarstwie kobiecym w kategorii do 57 kg. 20-letnia Polka pokonała w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu Portorykankę Ashleyann Lozadę Mottę. Tym samym zapewniła już sobie co najmniej brązowy medal. Powtórzyć tego wyczynu nie udało się Elżbiecie Wójcik, która przegrała ćwierćfinał w kategorii do 75 kg.