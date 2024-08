IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami na południu Polski. Intensywne opady grożą podniesieniem stanu wód, miejscami może spaść do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Sobota zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Opady mogą pojawić się na obszarze większości Polski, a najbardziej gwałtowne zjawiska wystąpią w jej południowej części. Taka pogoda utrzymuje się od wczoraj - w piątek wieczorem IMGW wydał nowe ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, a w sobotę rano zostały one zaktualizowane.

ZOBACZ: Wraca niebezpieczna pogoda. Alerty IMGW

Obecnie ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami obowiązują w województwie podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim i leskim. Według prognoz państwowego instytutu w regionie może spaść nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie burzom może towarzyszyć silny wiatr - do 60 kilometrów na godzinę. Alert obowiązuje do godziny 17.

Nowe ostrzeżenia IMGW przed burzami. Gdzie będzie padać?

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed deszczem i burzami wydano dla siedmiu innych województw:

łódzkiego , powiatów południowo-wschodnich i południowych;

, powiatów południowo-wschodnich i południowych; śląskiego , poza powiatami południowymi;

, poza powiatami południowymi; małopolskiego , w powiatach północnych;

, w powiatach północnych; świętokrzyskiego ;

; mazowieckiego , w powiatach południowych;

, w powiatach południowych; podkarpackiego , poza powiatami bieszczadzkim i leskim;

, poza powiatami bieszczadzkim i leskim; lubelskiego, w powiatach południowych.

Tam prognozuje się opady deszczu od 40 do 55 litrów na kilometr kwadratowy, z wiatrem w porywach do 60 kilometrów na godzinę.

Sobotnie ostrzeżenia na Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce ważne będą do godz. 14. Na Śląsku i Ziemi Łódzkiej alarmy wygasną o godz. 9. Natomiast na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu groźna aura utrzyma się do godz. 17.