Siedem osób trafiło do szpitala, a dwie nie żyją - tak zakończył się tragiczny wypadek, do którego doszło w sobotę na drodze ekspresowej S6 na wysokości Koszalina. Kierowca wykonywał manewr zawracania i zderzyła się czołowo z jadącym prawidłowo jeepem.

Do tragicznego zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych doszło w sobotę o godz. 14:20 na drodze ekspresowej S6 na wysokości Koszalina.

- Policjanci z koszalińskiej drogówki ustalili, że kierujący mazdą, włączając się do ruchu na drodze, wykonał manewr zawracania, w wyniku czego doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym jeepem - powiedziała Interii rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie asp. Izabela Sreberska.

ZOBACZ: Utonął ratując córkę na Jeziorze Mikołajskim. Są nowe informacje o mężczyźnie

Nie przeżyły dwie osoby jadące mazdą - kierowca oraz pasażerka. W pojeździe znajdowało się również dwoje dzieci w wieku 6 i 14 lat, które trafiły do koszalińskiego szpitala z obrażeniami ciała.

Tragiczne zderzenie czołowe. Dziewięciu uczestników wypadku

W wypadku poszkodowanych zostało pięć osób podróżujących jeepem. One także zostały przetransportowane do szpitala z niegroźnymi ogólnymi obrażeniami ciała. Dwie z nich to osoby niepełnoletnie. W czasie transportu wszystkie były przytomne.

- Na chwilę obecną droga w tym miejscu jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać przez kilka godzin - dodała Sreberska.

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego mł. bryg. dr Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie poinformował, że na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej oraz śmigłowiec LPR. Trwa zabezpieczanie terenu.

Jak przekazała Polsat News rzeczniczka KMP, obecnie czynności prowadzi policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, aby ustalić, dlaczego kierowca mazdy zdecydował się na wykonanie manewru zawracania. Dodała, że wszystkie oznakowania na drodze były czytelne.

Zablokowano jezdnię w kierunku Gdańska. Funkcjonuje objazd przez węzeł Koszalin Północ.