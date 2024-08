Wizz Air zdecydował o zawieszeniu lotów na trasach do Izraela i Jordanii oraz połączeń powrotnych. Taka sytuacja potrwa do 4 sierpnia włącznie - przekazano na stronie internetowej przewoźnika. Dodano, że powodem decyzji jest "eskalacja sytuacji w regionie". Pasażerowie dotknięci zmianą mogą zmienić rezerwację lub otrzymać zwrot środków. To nie pierwszy przewoźnik, który decyduje się na taki krok.