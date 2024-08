Wjechał wprost pod pociąg. Z auta nic nie zostało

Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Lublinie. Ruch kolejowy w tym miejscu został wstrzymany. To nie jedyny wypadek, do jakiego doszło w piątek rano. Na jednym z placów budowy pod Warszawą robotnik spadł z wysokości trzech metrów. Mężczyzna trafił do szpitala.