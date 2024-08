Do wymiany więźniów doszło w Ankarze, skąd następnie wystartowały samoloty do Rosji i Stanów Zjednoczonych. Była to największa wymiana więźniów między Moskwą a Zachodem od zakończenia zimnej wojny.

Wielka wymiana więźniów. Władimir Putin osobiście pojawił się na lotnisku

Władimir Putin miał osobiście przybyć na na lotnisko Wnukowo w Moskwie, by spotkać się ze zwolnionymi Rosjanami.

Dyktator podziękował powracającym, związanym ze służbą wojskową, za "lojalność wobec przysięgi i Ojczyzny" - donosi propagandowa agencja Interfax. Putin zapowiedział, że wracającym zostaną wręczone odznaczenia państwowe, a dodatkowo będzie się z nimi spotykał i "rozmawiał o przyszłości".

ZOBACZ: Węgrzy otwierają drzwi dla Rosjan. "Bez żadnych kontroli"

- Przede wszystkim gratuluję wszystkim powrotu do ojczyzny. Teraz chcę zwrócić się do tych, którzy pełnią służbę wojskową. Chcę wam podziękować za wierność przysiędze, obowiązkom i ojczyźnie, która ani na minutę o was nie zapomniała - mówił Putin. - Wszyscy będziecie nominowani do nagród państwowych. Spotkamy się ponownie i porozmawiamy o waszej przyszłości, ale teraz chcę wam tylko pogratulować - dodał.

Na lotnisku w Moskwie czekał na przybywających Rosjan czerwony dywan i straż honorowa.

Obywatele USA wrócili do kraju. Powitał ich Joe Biden

Tymczasem w w bazie lotniczej Andrews w stanie Maryland wylądował samolot na pokładzie którego byli: korespondent "Wall Street Journal" Evan Gershkovich, skazany w Rosji za rzekome szpiegostwo, były amerykański żołnierz Paul Whelan, również skazany za szpiegostwo oraz dziennikarka Alsou Kurmasheva.

Amerykanów na lotnisku powitał prezydent USA Joe Biden wraz z wiceprezydent Kamalą Harris. Według relacji amerykańskich mediów prezydent Biden na powitanie serdecznie przytulił Gershkovicha.

ZOBACZ: Zamach na Donalda Trumpa. Amerykański dziennik: Technologia Secret Service zawiodła

32-letni Evan Gershkovich korespondent "Wall Street Journal" został skazany w Rosji na 16 lat więzienia za szpiegostwo. Sam dziennikarz, redakcja "WSJ" oraz władze USA twierdzą, że jest niewinny i wykonywał normalne obowiązki korespondenta formalnie akredytowanego przez rosyjskie MSZ.

54-letni Paul Whelan, były żołnierz amerykańskiej armii, skazany w Rosji w 2020 roku na 16 lat więzienia również za rzekome szpiegostwo, twierdzi, że zarzuty przeciwko niemu zostały sfabrykowane.

Z kolei 47-letnia Alsu Kurmasheva - dziennikarka Radia Wolna Europa (RWE) zatrzymana w 2023 roku w Kazaniu, odbywała w Rosji karę 6,5 roku pozbawienia wolności. Mająca podwójne rosyjskie i amerykańskie obywatelstwo dziennikarka została oskarżona o to, że nie zarejestrowała się jako "zagraniczny agent" oraz jakoby rozpowszechniała fałszywe informacje na temat rosyjskiej armii.

Operacja wymiany objęła 24 osoby przebywające w więzieniach w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Jak poinformowały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, trzynaście do Niemiec, trzy do USA. Wymianą zostały objęte osoby odbywające kary więzienia w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.